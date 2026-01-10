Dr. House
Folge 15: Solche Leute bitte nicht
43 Min.Ab 12
House soll für das FBI einen wichtigen Zeugen untersuchen, der plötzlich ins Koma gefallen ist. Der Verdacht, dass der Mann nur simuliert, kann schnell ausgeschlossen werden. Schon bald sieht sich House mit Drohungen durch die Mafia konfrontiert. Vogler setzt sich unterdessen dafür ein, House aus der Klinik zu drängen. Cuddy hat alle Hände voll damit zu tun, Vogler von House' Qualitäten zu überzeugen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren