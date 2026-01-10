Dr. House
Folge 2: Falsche Geschichte
42 Min.Ab 12
Der Highschool-Schüler Dan sieht während des Sports plötzlich alles doppelt und bricht schließlich zusammen. Bei der Anamnese klagt er über nächtliche Angstzustände. Dr. House tippt auf posttraumatischen Stress und sexuellen Missbrauch - und empfiehlt dem Jungen, einen Augenarzt aufzusuchen. Erst als House zufällig bemerkt, dass das Bein des Jungen unkontrolliert zuckt, wird sein Interesse an dem Fall geweckt ...
