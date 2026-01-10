Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leben wider Willen

sixxStaffel 1Folge 9
Folge 9: Leben wider Willen

42 Min.Ab 12

Der gelähmte Jazz-Trompeter John Henry Giles bricht während einer Probe mit Atemnot zusammen. Ausnahmsweise reißt sich House um einen Patienten - er will den berühmten Musiker unbedingt behandeln. Cuddy beauftragt Foreman mit dem Fall. Als Teil von Foremans Team drängt sich House im Nu in den Vordergrund. Er ist davon überzeugt, dass Foremans Diagnose falsch ist. Giles unterschreibt unterdessen eine Patientenverfügung, die lebensrettende Maßnahmen im Notfall verbietet ...

