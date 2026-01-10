Dr. House
Folge 9: Leben wider Willen
42 Min.Ab 12
Der gelähmte Jazz-Trompeter John Henry Giles bricht während einer Probe mit Atemnot zusammen. Ausnahmsweise reißt sich House um einen Patienten - er will den berühmten Musiker unbedingt behandeln. Cuddy beauftragt Foreman mit dem Fall. Als Teil von Foremans Team drängt sich House im Nu in den Vordergrund. Er ist davon überzeugt, dass Foremans Diagnose falsch ist. Giles unterschreibt unterdessen eine Patientenverfügung, die lebensrettende Maßnahmen im Notfall verbietet ...
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
12
