sixxStaffel 1Folge 16
43 Min.Ab 16

Jessica, ein kleines übergewichtiges Mädchen, verspürt beim Seilspringen plötzlich Schmerzen im Arm und in der Brust. Schnell ist klar, dass das Mädchen einen Herzanfall erlitten hat. Doch die Ursache für den Infarkt ist nicht so offensichtlich, wie es auf den ersten Blick scheint ... Vogler versucht House indes weiterhin zu zwingen, einen seiner Mitarbeiter zu entlassen.

