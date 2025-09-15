Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Feinde

Sony PicturesStaffel 10Folge 22
Feinde

Eine schrecklich nette Familie

Folge 22: Feinde

22 Min.Ab 12

Paketzusteller Tom lernt beim Ausliefern von Sex-Spielzeug jede Menge heiße Mädels kennen. Auch ein kleiner Flirt mit Kelly steht auf dem Programm - und der wird ihm zum Verhängnis: Toms Freundin Shannon hat seine Eskapaden satt. Sie verlässt ihn und "überredet" von nun an Männer reiferen Alters zu einem kleinen Ehebruch. Das kann ein ganzer Kerl wie Tom natürlich nicht auf sich sitzen lassen. So beginnt ein aberwitziger Wettstreit um den raffiniertesten Seitensprung.

