Eine schrecklich nette Familie
Folge 11: Der Baseball-Streik
23 Min.Ab 12
Die Baseball-Liga streikt seit Wochen. Al und seine Freunde gründen eine eigene Liga, und zur Überraschung aller treibt Al auch noch einen großzügigen Sponsor auf. Das Team kann sechs Wochen auf Tournee gehen. Weil sie aus Begeisterung und nicht für Geld spielen, haben sie eine gute Presse. Dann stellt sich heraus, dass der Sponsor die TV-Rechte am bevorstehenden Endspiel für drei Millionen Dollar verkauft hat. Nun streikt auch die "Bundy-Liga".
