Eine schrecklich nette Familie
Folge 18: Buck wird alt
23 Min.
Peggy und Al sind seit fünfundzwanzig Jahren verheiratet - schon ein Grund, Besonderes zu verschenken. Während Peggy für 500 Dollar Michael Jordans verschwitzte Baseball-Socken für Al erstehen will, kauft dieser ein Diamantcollier. Er hofft, Peggy damit so beeindrucken zu können, dass sie nie mehr mit ihm ins Bett will. Dann der Schock: Buck hat die Kette im Garten verbuddelt. Fieberhaft gräbt Al mit seinen Kindern den gesamten Garten um, doch die Suche bleibt erfolglos ...
