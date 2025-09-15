Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Schlechte Geschäfte (2)

Sony PicturesStaffel 9Folge 6
Schlechte Geschäfte (2)

Eine schrecklich nette Familie

Folge 6: Schlechte Geschäfte (2)

23 Min.Ab 12

Eine Woche dauert nun schon der Kampf zwischen Marcys Frauenrechtsgruppe und Als Anti-Frauen-Liga. Schließlich begraben Al und Marcy das Kriegsbeil. Bedingung ist jedoch, dass Bud die Gesetzeslage klärt. Es stellt sich heraus, dass Als Haltung verfassungswidrig ist. Mit einem Trick will Al das Gesetz umgehen. Doch dann taucht Gary, die Besitzerin des Ladens, auf - und besteht darauf, dass ein Platz zum Wickeln und Stillen von Babys eingerichtet wird.

