Eine schrecklich nette Familie

Kein Sex vor der Ehe

Staffel 9Folge 7
Kein Sex vor der Ehe

Kein Sex vor der EheJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 7: Kein Sex vor der Ehe

23 Min.Ab 12

Bud versucht, Bonuspunkte für soziale Dienste zu sammeln. Er wird als Ratgeber bei der "Virgin Hotline" eingesetzt. Sein Job: Er soll Jungfrauen vor vorehelichem Sex warnen. Der erste Anruf kommt von Kelly! Doch dann wird es ernst: Esther, eine echte Jungfrau in Not, ist am Apparat. Sofort fährt Bud zu dem Mädchen. Doch Buds Aufgabe erweist sich als schwerer als erwartet. Verzweifelt versucht er, die Jungfernschaft der ebenso attraktiven wie sexbesessenen Esther zu bewahren.

