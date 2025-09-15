Eine schrecklich nette Familie
Folge 5: Schlechte Geschäfte (1)
23 Min.Ab 12
Eine Kundin will ihr Baby füttern. Al sieht zunächst kein Problem darin, doch anstatt ein Fläschchen zuzubereiten, gibt die junge Dame dem Säugling die Brust. Al rastet aus und wirft die Mutter aus dem Laden. Sein Verhalten hat ein gehöriges Nachspiel, denn bald taucht eine tobende Marcy in seinem Laden auf und hetzt ihm ihre Frauenrechtsgruppe auf den Hals. Sogar das Fernsehen berichtet über die Demo. Al organisiert eine Gegendemo - mit seinen Freunden aus der Anti-Frauen-Liga.
