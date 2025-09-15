Eine schrecklich nette Familie
Folge 4: Die böse Nichte
23 Min.Ab 12
Bud muss für sein Oxford-Stipendium büffeln. Wo immer er dies auch versucht, wird er gestört: im Wohnzimmer von Als Fernseher; aus Kellys Zimmer dröhnt Musik; im Schuhgeschäft jammert ihm der frisch geschiedene Griff die Ohren voll ... Dann taucht auch noch Marcys hübsche Nichte Amber auf. Als sie nachts in Buds Zimmer erscheint, ist sein Versagen bei der Prüfung programmiert. Die Strafe folgt prompt: Eine Woche Hausarrest in seinem Zimmer - wo er bereits von Amber erwartet wird.
