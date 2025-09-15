Eine schrecklich nette Familie
Folge 9: Bundys mal zwei
23 Min.Ab 6
Kelly spricht bei der Sitcom "Die Pimmelmanns" vor. Beim Casting interessieren sich die Serien-Macher allerdings mehr für Kellys aberwitzige Storys über ihre Familie als für sie selbst und sagen ihr ab. Wochen später: Die Bundys und die D'Arcys erleben vor dem Fernseher die Premiere der neuen Serie. Dabei müssen sie allesamt mit Entsetzen feststellen, dass die Produzenten Kellys Geschichten Wort für Wort geklaut haben. Man macht sich hemmungslos über sie lustig.
