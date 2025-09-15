Eine schrecklich nette Familie
Folge 8: Schlaflos in Chicago
23 Min.Ab 12
Jefferson nimmt Al Bundy zu einer Auktion von Sammlerstücken mit, auf der er eine Original-Barbie für Marcys Geburtstag ergattern will. Dort angekommen, ersteigert Al mit Jeffersons Geld die Erstausgabe eines Pornomagazins. Jefferson kauft vom restlichen Geld eine Krankenschwester-Barbie. Einige Tage später entdeckt er, dass die Puppe 50.000 Dollar wert ist. Er beschließt, sie heimlich gegen eine andere auszutauschen, wofür er Als Hilfe benötigt ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick