Eine schrecklich nette Familie
Folge 17: Das Beste von den Bundys
23 Min.Ab 12
Zur Feier der 200. Folge der kultigen Erfolgsserie "Eine schrecklich nette Familie" führt Produzent George Plimpton durch die Dekoration des Bundy-Hauses und gibt den Zuschauern Einblicke in das Geschehen hinter den Kulissen der Produktion. Außerdem erinnert er in Rückblicken an die wichtigsten Szenen der zwerchfellerschütternden Sitcom, in denen es ein Wiedersehen mit den Hauptfiguren Al und Peggy Bundy und ihren nervigen Kindern Kelly und Bud gibt ...
