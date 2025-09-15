Eine schrecklich nette Familie
Folge 20: Die Kreuzfahrt (2)
23 Min.Ab 12
Der Luxusdampfer ist gesunken. Al, Peggy, Marcy und Jefferson retten sich auf ein Schlauchboot. Leider sind sie nicht allein: Der langweilige Unterhaltungskünstler Gilbert Gottfried ist ebenfalls an Bord - sowie die dicke Dame, die den Untergang verursacht hat. Al wird von den Schiffbrüchigen zum Kapitän gewählt. Seine erste Amtshandlung: Er erklärt seine Ehe für null und nichtig. Seine zweite Aufgabe ist es, wegzuschwimmen, um Hilfe zu holen. Doch das Meer ist voller Haie ...
