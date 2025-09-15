Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Die Kreuzfahrt (2)

Sony PicturesStaffel 9Folge 20
Die Kreuzfahrt (2)

Die Kreuzfahrt (2)Jetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 20: Die Kreuzfahrt (2)

23 Min.Ab 12

Der Luxusdampfer ist gesunken. Al, Peggy, Marcy und Jefferson retten sich auf ein Schlauchboot. Leider sind sie nicht allein: Der langweilige Unterhaltungskünstler Gilbert Gottfried ist ebenfalls an Bord - sowie die dicke Dame, die den Untergang verursacht hat. Al wird von den Schiffbrüchigen zum Kapitän gewählt. Seine erste Amtshandlung: Er erklärt seine Ehe für null und nichtig. Seine zweite Aufgabe ist es, wegzuschwimmen, um Hilfe zu holen. Doch das Meer ist voller Haie ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen