Experte für Alles
Folge 13: Arbeiten mit Kater und Joko testet Exo-Skelette
44 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12
Für diese Ausgabe „Experte für Alles“ haben sich zwei Redakteure im Namen der Wissenschaft (also im Namen von Klaas) aufopferungsvoll zu extrem würdelosen und/oder kräftezehrenden Tests hinreißen lassen. Außerdem ist Joko im Studio zu Gast, um eine Neuheit aus der Technikwelt auszuprobieren und Galileo (der Sendung, nicht dem Physiker) Konkurrenz zu machen.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
