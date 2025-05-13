Zum Inhalt springenBarrierefrei
Experte für Alles

Blau machen mit Matthias Schweighöfer und Gedächtnistraining mit Sophie Passmann

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 13.05.2025
Blau machen mit Matthias Schweighöfer und Gedächtnistraining mit Sophie Passmann

44 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12

Wer vergessen hat, die akuelle Folge "Experte für Alles" zu gucken, hat doppelten Grund, das nachzuholen: Eine Gedächtnisexpertin bringt Klaas' und Sophie Passmanns Denkstübchen auf Vordermann, um peinliche Situationen auf WG-Parties künftig zu vermeiden, während Matthias Schweighöfer die gesamte Redaktion zu perfekten Krankheits-Schauspieler:innen ausbildet.

