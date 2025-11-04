Zum Inhalt springenBarrierefrei
Experte für Alles

Rea Garvey über deutsches Kulturgut und Axel Stein testet Fahrtüchtigkeit

ProSiebenStaffel 1Folge 16vom 04.11.2025
Rea Garvey über deutsches Kulturgut und Axel Stein testet Fahrtüchtigkeit

43 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Auch diese Woche belegt Klaas wichtige Module seiner Allround-Experten-Ausbildung: zusammen mit Rea Garvey wird evaluiert, für welche als Deutsch empfundene Kulturgüter man sich im Ausland brüsten oder eher schämen sollte, Axel Stein testet seine Fahrtüchtigkeit auf Emotionen und Redakteur Andreas opfert seine Würde in Aussicht auf einen Finaztipp ein weiteres mal der Wissenschaft.

