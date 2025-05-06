Nina Chuba wohnt im ICE und Elyas M'Barek versucht Klaas anzulügenJetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 3: Nina Chuba wohnt im ICE und Elyas M'Barek versucht Klaas anzulügen
Diese Show stellt sich völlig in den Dienst der Zuschauer - und macht Klaas zum Experten für alles. Hier geht es in erster Linie um den ultimativen Erkenntnisgewinn. Der Gastgeber? Völlig ahnungslos! Mit den Gästen und Inhalten wird Klaas erst zum Beginn jeder Sendung konfrontiert: von kuriosen Verbrauchermythen über Tests und Talks bis hin zu handfesten Alltagstipps. Gelingt es Klaas, die Themenblöcke ohne jegliche Vorbereitung zu präsentieren und Wissen zu vermitteln?
Experte für Alles
