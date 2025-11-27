Drama im Doppelpack: Walentina rechnet ab - Melina rastet ausJetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau Germany
Folge 6: Drama im Doppelpack: Walentina rechnet ab - Melina rastet aus
47 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Das erste große Absägen im "Forsthaus Rampensau Germany" 2025 steht an. Und Walentina rechnet mit allen ab! Oli und Paul nominieren Max und Melina und entfachen Melinas Zorn. Zwei Paare battlen sich im Rein-Raus-Spiel: Wer muss gehen?
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