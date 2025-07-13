Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

Geheimnisse der Südsee

ProSiebenStaffel 2025Folge 17vom 13.07.2025
Geheimnisse der Südsee

Geheimnisse der SüdseeJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 17: Geheimnisse der Südsee

50 Min.Folge vom 13.07.2025Ab 12

Palmen, Perlen und türkisblaues Wasser - die Südsee gilt als Inbegriff des Paradieses. In einem der exklusivsten Resorts der Welt - mit Preisen von bis zu 20.000 Euro pro Nacht - erlebt das "Galileo X-Plorer"-Team den Luxus, den viele nur von Postkarten kennen. Doch ist hier wirklich alles so paradiesisch? Woher kommt am Ende der Welt das französische Essen? Wer steckt hinter dem großen Business mit den berühmt Tahiti Perlen?

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 3 Staffeln und Folgen