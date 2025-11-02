Macau - das neue Las Vegas?Jetzt kostenlos streamen
Folge 26: Macau - das neue Las Vegas?
50 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Die "Galileo X-Plorer" tauchen ein in die schillernde Glücksspielwelt von Macau, die Las Vegas in den Schatten stellt. Sie erkunden luxuriöse Casinos und exklusive Suiten, die eigens von Fußballstar David Beckham kreiert wurden, und blicken hinter die Kulissen des Casino-Business. Ein Pfandleiher enthüllt die verborgenen Mechanismen der Glücksspielindustrie. Abseits des Glanzes begegnen sie Einheimischen und Auswanderern, die den Alltag der Stadt prägen.
