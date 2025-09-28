Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die größten Rätsel der Welt - von oben

ProSiebenStaffel 2025Folge 22vom 28.09.2025
Folge 22: Die größten Rätsel der Welt - von oben

49 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12

Die "X-Plorer" machen eine Reise der besonderen Art. Google Maps ist mit über 127 Millionen weltweiten Downloads die beliebteste App 2024. Aber die Navigations-App zeigt nicht nur den schnellsten Weg zum nächsten Supermarkt, sondern mit ihr lassen sich auch spektakuläre Naturereignisse und das ein oder andere Rätsel auf der Erde entdecken. Was steckt hinter den Regenbogen-Seen oder den komischen Schleifspuren in den USA und wieso hat eine Festungs-Insel im Ärmelkanal einen Pool?

