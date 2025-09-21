Galileo X-Plorer
Folge 21: Inside Grönland
50 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12
Grönland ist die größte Insel der Welt - 80 Prozent der gesamten Fläche liegen unter einem dicken Eispanzer, ein Ort voller Geheimnisse. Das Leben dort ist teuer, hart und entbehrungsreich. Nur etwa 57.000 Menschen leben in Grönland. Doch das Land ist seit Monaten in den Schlagzeilen, denn US-Präsident Donald Trump will Grönland um jeden Preis besitzen. Die "X-Plorer" reisen in die Hauptstadt Nuuk, um mehr über den Alltag der Inuit zu erfahren.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick