Galileo X-Plorer

Coolcation

ProSiebenStaffel 2025Folge 18vom 24.08.2025
Coolcation

Galileo X-Plorer

Folge 18: Coolcation

49 Min.Folge vom 24.08.2025Ab 12

Kühl, abenteuerlich, überraschend anders - das ist "Coolcation", der neue Urlaubstrend. Statt schwitzend am überfüllten Strand zu liegen, zieht es immer mehr Menschen an Orte, wo der Sommer angenehm frisch bleibt - und das Erlebnis umso intensiver wird. Maike Greine, Vincent Dehler und Johannes Musial testen, wie sich Urlaub an Orten anfühlt, wo der Pulli wichtiger ist als der Badeanzug - und das mitten in Europa. Welche Orte taugen für einen kalten Urlaub?

