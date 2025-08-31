Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2025Folge 19vom 31.08.2025
Folge 19: Leben extrem

50 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 12

Die "Galileo X-Plorer" tauchen ein in extreme Lebensweisen: Funda Vanroy erklimmt die höchste Hütte Europas, wo eisige Kälte und dünne Luft herrschen. Vincent Dehler besucht ein Aussteigerpaar auf einer einsamen Insel im Indischen Ozean, fernab von Komfort und Zivilisation. Nadine Hadad begleitet eine Schweizer Großfamilie auf einem Segelboot, die seit 25 Jahren die Weltmeere bereist und sich dem Umweltschutz verschrieben hat.

