Galileo X-Plorer

Mission Wildnis: Äthiopien und Mongolei

ProSiebenStaffel 2025Folge 31vom 07.12.2025
50 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12

Jan Stremmel schließt sich in Äthiopien dem Borana-Stamm an, taucht in den Alltag der Savanne ein und muss seine Stärke in der schwierigsten Prüfung unter Beweis stellen: der Salzernte aus dem schwarzen See des Elsod-Vulkankraters. Im Norden der Mongolei lebt Johannes Musial bei Temperaturen unter minus 20 Grad mit den Rentiernomaden der Tsaatan, lernt, auf einem Rentier zu reiten, und kämpft bei einem rasanten Wettrennen durch die wilde Taiga um die Anerkennung des Stammes.

ProSieben
