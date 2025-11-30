Die größten Rätsel AsiensJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 30: Die größten Rätsel Asiens
49 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Asien - ein Kontinent der Extreme, voller Wunder und ungelöster Rätsel. In Indien steht eine ganze Stadt in Flammen: Seit über 120 Jahren brennt in Jharia der Boden, und niemand kann das Feuer stoppen. Funda reist in das Herz des indischen Kohlereviers. In China führt Viviane das Team in die verborgene Welt der Sinklöcher - gewaltige Krater, so tief wie Wolkenkratzer. Und in Indonesien begegnet das "X-Plorer"-Team echten Drachen: den legendären Komodo-Waranen.
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