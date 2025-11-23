Galileo X-Plorer
Folge 29: Rise of the Rednecks
48 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Früher Bauerntrottel, heute cooles Vorbild: Dank Donald Trump haben die Rednecks in den USA ein neues Selbstbewusstsein. Und das zeigen sie auch: Auf riesigen Conventions zelebrieren sie traditionelle Geschlechterrollen sowie testosterongeladene Männlichkeit und Homophobie. Aber es gibt auch die ganz andere Seite der Rednecks: LGBTQ-Organisationen wie die Gay-Cowboys nennen sich selbst ebenfalls Rednecks.
