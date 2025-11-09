Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

Hinter den verborgenen Türen von Paris

ProSiebenStaffel 2025Folge 27vom 09.11.2025
Hinter den verborgenen Türen von Paris

Hinter den verborgenen Türen von ParisJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 27: Hinter den verborgenen Türen von Paris

49 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Paris - die Stadt der Liebe, des Lichts, des Eiffelturms: Galileo X-Plorer-Reporterin Viviane Osswald und ihr Team machen sich auf die Suche nach den verborgenen Orten der französischen Hauptstadt - und entdecken ein Paris, das kaum jemand kennt. Sie steigen hinab in eine unterirdische Klimaanlage, die mit der Seine ganze Stadtviertel kühlt, entdecken ein verlassenes Herrenhaus, das seit Jahrzehnten vergessen ist, und dürfen ins Innere der legendären Windmühle des Moulin Rouge.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 3 Staffeln und Folgen