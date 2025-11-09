Hinter den verborgenen Türen von ParisJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 27: Hinter den verborgenen Türen von Paris
49 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Paris - die Stadt der Liebe, des Lichts, des Eiffelturms: Galileo X-Plorer-Reporterin Viviane Osswald und ihr Team machen sich auf die Suche nach den verborgenen Orten der französischen Hauptstadt - und entdecken ein Paris, das kaum jemand kennt. Sie steigen hinab in eine unterirdische Klimaanlage, die mit der Seine ganze Stadtviertel kühlt, entdecken ein verlassenes Herrenhaus, das seit Jahrzehnten vergessen ist, und dürfen ins Innere der legendären Windmühle des Moulin Rouge.
