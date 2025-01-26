Die Hidden Heroes der NasaJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 2: Die Hidden Heroes der Nasa
50 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12
Das Weltall fasziniert viele, doch bei der NASA ist es Alltag. Harro Füllgrabe erkundet die Vorbereitungen für die Mondmission 2026. Er besucht verschiedene Standorte und trifft Astronauten, die ihm die Herausforderungen und das intensive Training zeigen. Ein Schwerpunkt liegt auf der gründlichen Prüfung der Ausrüstung. Mit moderner Technologie und Virtual Reality lernt Harro die Mondbedingungen kennen und trifft Geologen, die wertvolle Mondproben verwalten.
