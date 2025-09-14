Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

Die größten Rätsel der Welt: Fledermauskolonien & Diamantenbäume

ProSiebenStaffel 2025Folge 20vom 14.09.2025
Die größten Rätsel der Welt: Fledermauskolonien & Diamantenbäume

Die größten Rätsel der Welt: Fledermauskolonien & DiamantenbäumeJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 20: Die größten Rätsel der Welt: Fledermauskolonien & Diamantenbäume

49 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12

Bäume, die nur auf Diamanten wachsen, winzige Organismen, die das Meer zum Leuchten bringen, und riesige Fledermauskolonien, die Forschenden Aufschluss über künftige Pandemien geben könnten: Vincent Dehler und Johannes Musial reisen mit ihren "X-Plorer"-Teams rund um den Globus, um die Geheimnisse dieser faszinierenden Naturphänomene zu lüften.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 3 Staffeln und Folgen