Galileo X-Plorer

Am Limit: Die gefährlichsten Wege

ProSiebenStaffel 2025Folge 4vom 09.02.2025
Am Limit: Die gefährlichsten Wege

Galileo X-Plorer

Folge 4: Am Limit: Die gefährlichsten Wege

51 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12

Die "Galileo X-Plorer"-Reporter Johannes Musial, Vincent Dehler und Niko Karasek erkunden extreme Lebensbedingungen an drei herausfordernden Orten. In Nepal nutzen die Menschen wackelige Drahtseilbahnen, um Schluchten zu überwinden. Vincent kämpft im "Tunnel des Todes" in Tadschikistan mit Dunkelheit und gefährlichen Straßen. Gleichzeitig begleitet Niko Trucker in Sibirien, die bei -40 Grad über den gefrorenen Lena-Fluss fahren müssen, um die andere Seite zu erreichen.

