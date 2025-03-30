Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 2025 Folge 8 vom 30.03.2025
Folge 8: Secrets of London

49 Min. Folge vom 30.03.2025 Ab 12

"Galileo X-Plorer" geht auf eine faszinierende Reise durch London. Von den schwindelerregenden Höhen des Big Ben bis in die geheimnisvollen Tiefen einer Stadthöhle - Vincent Dehler lüftet Londons bestgehütete Geheimnisse, ermöglicht exklusive Einblicke in ein königliches Penthouse und entdeckt die Kunst des Butlerns. Erstmals öffnet sich für ein deutsches Kamerateam die Tür zu einem luxuriösen "Car Vault", wo Supercars von reichen Londonern auf ihre nächste Ausfahrt warten.

