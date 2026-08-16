Mission SonnenfinsternisJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 20: Mission Sonnenfinsternis
50 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Am 12. August 2026 verdunkelt sich der Himmel über Europa. Eine totale Sonnenfinsternis - ein Naturereignis, das es in diesem Ausmaß seit über 25 Jahren nicht mehr gegeben hat. "Galileo" schickt einen mit 360 Grad Kameras bestückten Ballon auf bis zu 40.000 Meter Höhe - dorthin, wo die Erdkrümmung sichtbar wird und die Atmosphäre ins Schwarze des Weltalls übergeht.
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