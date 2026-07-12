Riesengroß und winzig kleinJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 16: Riesengroß und winzig klein
50 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12
Stellt euch vor, ihr sucht mitten im Dschungel nach einem Tier, das kleiner ist als euer Fingernagel. Ein deutsches Forscherteam begibt sich in Madagaskar auf die Suche nach dem kleinsten Chamäleon der Welt. Währenddessen nähert sich Arne Hörmann in der Karibik einem der größten Tiere des Planeten: Er will mit einem 30 Tonnen schweren Pottwal schwimmen. Wie nah kommen die "X-Plorer" den kleinen und gigantischen Naturwundern der Tierwelt?
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