Perfect Timing: Das passiert nur einmalJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 17: Perfect Timing: Das passiert nur einmal
51 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Die Galileo X-Plorer Viviane und Harro machen sich auf eine atemberaubende Reise rund um den Globus, um Phänomene zu erleben, bei denen das perfekte Timing über alles entscheidet. In Südkorea öffnet sich das Meer. Ein schmaler Sandweg taucht zwischen zwei Inseln auf, nur um kurz darauf wieder vom Ozean verschlungen zu werden. In Island jagt Harro die Nordlichter, während am Rhein in Köln in der Dämmerung abertausende exotischer Halsbandsittiche zu ihren Schlafplätzen fliegen.
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