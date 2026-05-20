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Galileo

Miamis König der Watersports Cars

ProSiebenFolge vom 20.05.2026
Miamis König der Watersports Cars

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Galileo

Folge vom 20.05.2026: Miamis König der Watersports Cars

38 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12

In Miami tummeln sich die Schönen und Reichen, doch ein deutscher Auswanderer erobert mit seiner Geschäftsidee jetzt das Wasser: Denis Anderson. Er verwandelt gewöhnliche Jetskis in luxuriöse "Watersports Cars", die wie Sportwagen aussehen, aber über die Wellen gleiten. "Galileo" taucht ein in das Millionen-Imperium dieses Visionärs und erlebt hautnah, wie aus einer verrückten Idee ein globales Geschäft entstand, bei dem ein einzelner Flitzer über 100.000 Dollar kostet.

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