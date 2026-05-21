30 Jahre verschwunden: Die Frau, die nie gefunden werden wollteJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 21.05.2026: 30 Jahre verschwunden: Die Frau, die nie gefunden werden wollte
45 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Vor über 30 Jahren verschwindet Petra Pazsitka spurlos. Polizei, Familie und Freunde glauben: Sie ist tot. Doch Petra lebt - jahrzehntelang unter falschem Namen und komplett im Verborgenen. "Galileo"-Reporter Johannes Musial trifft die Frau, die eigentlich nie gefunden werden wollte.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
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