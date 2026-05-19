Mehr als nur Achterbahnen: Das System EuropaparkJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 19.05.2026: Mehr als nur Achterbahnen: Das System Europapark
47 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12
Der Europa-Park ist mit jährlich Millionen von Besuchern Deutschlands größter Freizeitpark. Hinter der Märchenfassade verbirgt sich ein weltweit agierendes Familienunternehmen mit einer über 240-jährigen Geschichte. "Galileo" entschlüsselt das Imperium der Familie Mack, das nicht nur Achterbahnen betreibt, sondern diese auch selbst herstellt, weltweit verkauft und sogar eigene Kirchen sowie Virtual-Reality-Studios unterhält.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
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