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Galileo

Mehr als nur Achterbahnen: Das System Europapark

ProSiebenFolge vom 19.05.2026
Mehr als nur Achterbahnen: Das System Europapark

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Galileo

Folge vom 19.05.2026: Mehr als nur Achterbahnen: Das System Europapark

47 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12

Der Europa-Park ist mit jährlich Millionen von Besuchern Deutschlands größter Freizeitpark. Hinter der Märchenfassade verbirgt sich ein weltweit agierendes Familienunternehmen mit einer über 240-jährigen Geschichte. "Galileo" entschlüsselt das Imperium der Familie Mack, das nicht nur Achterbahnen betreibt, sondern diese auch selbst herstellt, weltweit verkauft und sogar eigene Kirchen sowie Virtual-Reality-Studios unterhält.

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