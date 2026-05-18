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Galileo

Exklusive Einblicke in die extreme Ausbildung für das Unterstützungskommando

ProSiebenFolge vom 18.05.2026
Exklusive Einblicke in die extreme Ausbildung für das Unterstützungskommando

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Galileo

Folge vom 18.05.2026: Exklusive Einblicke in die extreme Ausbildung für das Unterstützungskommando

37 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12

Sie werden gerufen, wenn es für andere Einheiten zu brenzlig wird - das Unterstützungskommando der bayerischen Polizei. Diese Spezialkräfte kommen u. a. bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen, Razzien und Hochrisiko-Fußballspielen zum Einsatz. "Galileo" begleitet exklusiv vier junge Anwärter auf ihrem Weg ins Unterstützungskommando: sechs Monate im Ausnahmezustand - körperlich wie mental. Wer hier mithalten will, muss Schmerzen, Schlafmangel und permanenten Leistungsdruck aushalten.

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