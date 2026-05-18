Exklusive Einblicke in die extreme Ausbildung für das UnterstützungskommandoJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 18.05.2026: Exklusive Einblicke in die extreme Ausbildung für das Unterstützungskommando
37 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
Sie werden gerufen, wenn es für andere Einheiten zu brenzlig wird - das Unterstützungskommando der bayerischen Polizei. Diese Spezialkräfte kommen u. a. bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen, Razzien und Hochrisiko-Fußballspielen zum Einsatz. "Galileo" begleitet exklusiv vier junge Anwärter auf ihrem Weg ins Unterstützungskommando: sechs Monate im Ausnahmezustand - körperlich wie mental. Wer hier mithalten will, muss Schmerzen, Schlafmangel und permanenten Leistungsdruck aushalten.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
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