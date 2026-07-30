Galileo
Folge vom 30.07.2026: Vintage.com im Test!
48 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Jeder hat sie: alte Kameras, Kuscheltiere, Schmuck - Dinge, die auf dem Dachboden verstauben. Eine neue Online-Plattform verspricht den schnellen und stressfreien Verkauf dieser Gegenstände. "Galileo" macht den Test: Alte Kameras, Schmuck und sogar eine Designeruhr landen in der Versandbox. Am Ende entscheidet nur ein einziges Teil über den gesamten Verkaufspreis! Warum ist das so und ist der Deal am Ende wirklich noch fair?