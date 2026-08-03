Deutsche Hausflipper räumen in Las Vegas auf!Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 03.08.2026: Deutsche Hausflipper räumen in Las Vegas auf!
48 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
In Las Vegas prallen Luxus und Obdachlosigkeit so stark aufeinander wie nirgendwo sonst in Amerika. Genau in diesem Spannungsfeld verwirklichen der Deutsche Rene Meinert und der Schweizer Pascal Restle als "House Flipper" ihren ganz eigenen amerikanischen Traum. Ihre Geschäftsidee: Sie kaufen vermüllte und von Obdachlosen besetzte Bruchbuden, renovieren sie im Eiltempo und verkaufen sie anschließend mit Gewinn.