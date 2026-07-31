Kann KI-Urlaub? ChatGPT, Gemini und Claude als ReiseführerJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 31.07.2026: Kann KI-Urlaub? ChatGPT, Gemini und Claude als Reiseführer
49 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Das KI-Urlaubs-Triell - Drei künstliche Intelligenzen, drei Reporter, drei "Geheimtipps" und die große Frage: Kann ein Algorithmus wirklich wissen, wo Menschen glücklich Urlaub machen? ChatGPT, Gemini und Claude versprechen traumhafte Strände, charmante Hotels und echte Schnäppchen in Patara in der Türkei, Ulcinj in Montenegro und Sinemorets in Bulgarien. Wie akkurat sind die KI-Voraussagen, welche KI behält recht und welcher "Geheimtipp" entpuppt sich als echter Flop?