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Germany's Next Topmodel Stories

Hinter den Kulissen der ersten Haute Couture Fashion-Show

JoynStaffel 1Folge 3vom 22.02.2025
Hinter den Kulissen der ersten Haute Couture Fashion-Show

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Germany's Next Topmodel Stories

Folge 3: Hinter den Kulissen der ersten Haute Couture Fashion-Show

43 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12

Exklusives Fitting mit Designerin Lessja Verlingieri und nervenaufreibende Fashionshow. "Germany's Next Topmodel Stories" zeigt Backstage-Geheimnisse: Wie bereiten sich die Models auf Haute Couture vor? Und: Heidi Klum eröffnet Pizzeria in New York!

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