Die erste Fashion-Show: Zwischen Glamour und TränenJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 3: Die erste Fashion-Show: Zwischen Glamour und Tränen
122 Min.Folge vom 29.02.2024Ab 12
It's Showtime! Die dritte Runde des offenen Castings in Berlin verspricht nicht nur Glamour, sondern auch eine besondere Überraschung: Die erste Fashion-Show vor Publikum steht bevor - ausgestattet von der deutschen Modedesignerin Jasmin Erbas. Im Anschluss wählt die Model-Chefin gemeinsam mit dem französischen Modeschöpfer Jean Paul Gaultier die Models aus, die mit ihr auf #GNTM-Reise gehen. Auf nach Teneriffa! Doch wer wird in den Flieger steigen?
