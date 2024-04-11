Interview-Training: Tränen, Zoff und unangenehme FragenJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 9: Interview-Training: Tränen, Zoff und unangenehme Fragen
118 Min.Folge vom 11.04.2024Ab 12
SAT.1 Newstime-Sprecherin und Journalistin Claudia von Brauchitsch checkt, wie sich die Models bei ihrem ersten Interview schlagen. Wer bleibt souverän? Doch es gibt ein kleines Geheimnis: Designer Kilian Kerner schaut heimlich zu, denn er ist mit einer ganz bestimmten Mission nach L.A. gekommen. Aber pssst, das erfahren die Models erst später. Der Designer schult die Models im Runway-Walk und beurteilt heimlich ihre Kreativität beim "Tiny-Tokio"-Fotoshooting ...
