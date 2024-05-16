Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 19Folge 14vom 16.05.2024
111 Min.Folge vom 16.05.2024Ab 12

Heute kreieren die Models bunte Beachlooks, um beim Casting für eine Swimwear-Kampagne zu überzeugen. Dann wird's musikalisch: Im Teaching mit Tänzerin und Catwalk-Coach Nikeata zeigt sich, wer Rhythmusgefühl hat. Choreografien zu Hits von Beyoncé und Justin Timberlake bringen die Models ins Schwitzen. Doch als wäre das nicht genug, kommt noch dazu, dass Lip-Sync-Action gefragt ist! Den krönenden Abschluss bildet der Walk.

