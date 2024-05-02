Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Fashion-Week-Spezial: Drei Designer, drei Shows

ProSiebenStaffel 19Folge 12vom 02.05.2024
Fashion-Week-Spezial: Drei Designer, drei Shows

Fashion-Week-Spezial: Drei Designer, drei ShowsJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 12: Fashion-Week-Spezial: Drei Designer, drei Shows

117 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12

Laufen will gelernt sein - und heute üben die Models mit Laufstegtrainer Micky Kurz. Außerdem mit dabei: die internationalen Designer Kevin Germanier, Ashton Michael und Esther Perbandt, die hohe Ansprüche an die Models haben. Alles geben lohnt sich, denn am Elimination-Tag steht nicht nur eine Fashion Show an, sondern gleich drei! Und jeder will in den coolen Outfits glänzen. Dabei gilt es, Heidi und die drei Designer zu überzeugen. Wer meistert die Herausforderung?

Weitere Folgen in Staffel 19

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen