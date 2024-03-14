Das erste Catwalk-Teaching mit prominenter UnterstützungJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 5: Das erste Catwalk-Teaching mit prominenter Unterstützung
105 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12
Heute dreht sich alles um Eleganz und Ausdruck auf dem Laufsteg. Unter Anleitung von Designerin Marina Hoermanseder und Catwalk-Profi Jon Kortajarena lernen die Models das Geheimnis des perfekten Catwalks. Von der Kopfhaltung bis zum perfekten Turn - jedes Detail zählt! Dann der große Test: In Hoermanseders Designs muss ein herausfordernder Outdoor-Laufsteg gemeistert werden. Wer überzeugt Heidi und wer stolpert über die eigenen Ambitionen?
