ProSiebenStaffel 19Folge 5vom 14.03.2024
105 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12

Heute dreht sich alles um Eleganz und Ausdruck auf dem Laufsteg. Unter Anleitung von Designerin Marina Hoermanseder und Catwalk-Profi Jon Kortajarena lernen die Models das Geheimnis des perfekten Catwalks. Von der Kopfhaltung bis zum perfekten Turn - jedes Detail zählt! Dann der große Test: In Hoermanseders Designs muss ein herausfordernder Outdoor-Laufsteg gemeistert werden. Wer überzeugt Heidi und wer stolpert über die eigenen Ambitionen?

ProSieben
